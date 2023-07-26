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    Бриллиантовый гульфик. У прилетевшего из ОАЭ нашли клад в трусах

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    Сообразительный гражданин Узбекистана, прилетевший в Москву из ОАЭ, видимо, и подумать не мог, что таможенники при необходимости проверят его белье. Поэтому он спрятал в трусы россыпь бриллиантов. Однако тайное стало явным — кое-что иностранец в своем плане не учел. Подробности 26 июля рассказали в Федеральной таможенной службе.

    Фото: Федеральная таможенная служба
    Фото: Федеральная таможенная служба
    Фото: Федеральная таможенная служба
    Фото: Федеральная таможенная служба
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    39-летнего пассажира остановили в «зеленом» коридоре аэропорта Внуково. Инспекторы просканировали его багаж, нашли в нем 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни. При этом самих камушков в чемодане не было. Инспекторы стали искать. При личном досмотре сотрудники таможни нашли бриллианты в трусах у гражданина Узбекистана — 62 крупных и россыпь мелких.

    Мужчина объяснил, что он сотрудник авиакомпании из ОАЭ, в Москву прилетел погостить у родственников, а товары вез в подарок. Стоит все это, по заверениям нарушителя, не более 17 тысяч долларов. Таможенники возбудили уголовное дело. По решению суда перевозчика бриллиантов заключили под стражу.

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