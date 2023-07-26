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    Циклон с залива принес Петербургу много облаков, прохладу и дожди

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    В Петербург и Ленобласть в ночь на 26 июля пришел сформировавшийся циклон. Впервые за долгое время осадки на атмосферном фронте прошли повсеместно в обоих регионах, хоть их объем и разнился от небольших до 10–15 мм местами.

    Сейчас центр циклона — над Финским заливом, немного южнее острова Гогланд, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В среду, 26 июля, в большинстве районов города и области пройдут кратковременные дожди. Из-за сильной облачности станет прохладнее: днем воздух прогреется лишь до +20 градусов.

    Накануне температура воздуха в Петербурге так и не дотянула до +25, приблизиться к этой отметке смог только Шлиссельбург. В четверг погода в городе будет хорошей и, несмотря на кратковременные дожди местами, будет теплее +20 градусов.

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