Финские СМИ: никаких послаблений для въезда российских собственников не предвидится

Никаких упрощений для въезда в страну российским владельцам недвижимости в Суоми не предвидится, пишут 25 июля финские СМИ со ссылкой на МИД своей страны. Но с оговоркой, что изменения «теоретически возможны, если в них будет необходимость».
В статье утверждается, что около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».
Напомним, в начале июля Финляндия ужесточила условия въезда для трех категорий россиян: бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.
«Решение было принято недавно, поэтому я не верю, что политика быстро изменится», — цитируют авторы публикации замначальника отдела по делам иммиграции МИД Финляндии Катю Луопаярви.
Сейчас российским владельцам недвижимости разрешен въезд в Суоми только для ремонта и профилактических мероприятий на своей собственности. Финские власти считают, что всё остальное они могут поручить финнам, сами оставаясь при этом в России.