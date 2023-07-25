Финские СМИ: никаких послаблений для въезда российских собственников не предвидится

Никаких упрощений для въезда в страну российским владельцам недвижимости в Суоми не предвидится, пишут 25 июля финские СМИ со ссылкой на МИД своей страны. Но с оговоркой, что изменения «теоретически возможны, если в них будет необходимость».



В статье утверждается, что около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».

