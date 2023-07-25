    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    748мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.09eur99.69

    Финские СМИ: никаких послаблений для въезда российских собственников не предвидится

    1910
    64 комментария

    Никаких упрощений для въезда в страну российским владельцам недвижимости в Суоми не предвидится, пишут 25 июля финские СМИ со ссылкой на МИД своей страны. Но с оговоркой, что изменения «теоретически возможны, если в них будет необходимость».

    В статье утверждается, что около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».

    Напомним, в начале июля Финляндия ужесточила условия въезда для трех категорий россиян: бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

    «Решение было принято недавно, поэтому я не верю, что политика быстро изменится», — цитируют авторы публикации замначальника отдела по делам иммиграции МИД Финляндии Катю Луопаярви.

    Сейчас российским владельцам недвижимости разрешен въезд в Суоми только для ремонта и профилактических мероприятий на своей собственности. Финские власти считают, что всё остальное они могут поручить финнам, сами оставаясь при этом в России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияОграничения
    ЛАЙК4
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 64

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    64
    close