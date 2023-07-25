Это приказ штаба. Смольный разрешит сам себе проводить закупки без конкурсов, если так решит штаб во главе с губернатором

В Петербурге расширят число случаев, когда госзакупки можно проводить без конкурса.



Госзакупки у единственного поставщика в Петербурге разрешат проводить не только в случае крайней срочности или чрезвычайной ситуации. В ближайшие месяцы для того, чтобы обойтись без торгов, хватит решения оперативного штаба.



Проект постановления опубликован 25 июля. Он добавляет еще одно возможное условие для проведения закупки у единственного поставщика (то есть и без конкуренции) к тем, что уже перечислены в федеральном законе: это «наличие решения Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге». Действовать такой порядок будет до конца года.