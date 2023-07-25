Это приказ штаба. Смольный разрешит сам себе проводить закупки без конкурсов, если так решит штаб во главе с губернатором

В Петербурге расширят число случаев, когда госзакупки можно проводить без конкурса.
Госзакупки у единственного поставщика в Петербурге разрешат проводить не только в случае крайней срочности или чрезвычайной ситуации. В ближайшие месяцы для того, чтобы обойтись без торгов, хватит решения оперативного штаба.
Проект постановления опубликован 25 июля. Он добавляет еще одно возможное условие для проведения закупки у единственного поставщика (то есть и без конкуренции) к тем, что уже перечислены в федеральном законе: это «наличие решения Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге». Действовать такой порядок будет до конца года.
Штаб был создан в марте 2022 года. Председателем его является сам губернатор, членами — вице-губернаторы, председатели экономических комитетов и комиссий ЗакСа, председатели комитетов Смольного, руководители региональных управлений федеральных ведомств — например, Центробанка и ФНС, представители крупнейших предприятий и отраслевых объединений.
Федеральный закон и сейчас дает довольно широкий спектр оснований, чтобы проводить закупку у единственного поставщика: например, если его устанавливает сам президент, если речь идет о мобилизационной подготовке, о закупке дешевле 600 тысяч рублей, сравнительно недорогих по итогам года закупках медикаментов, поставке культурных ценностей, поставке вооружения, у которого нет российских аналогов и др.
Самым известным из имеющихся в законе оснований стало такое: «...при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи». Заказчик в этом случае имеет право обойтись без конкурса, «если применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно». Органы власти часто пользуются этом объяснением. Из последнего петербургского можно вспомнить организацию временного сада перед Мариинским дворцом. Чем интересна эта закупка и что ее отличает от аналогичной, но с аукционом — читайте в материале «Фонтанки».