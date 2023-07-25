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    «Волгу» разворотило о троллейбус на перекрестке Будапештской и Гашека

    1909
    8 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Легковой автомобиль не разминулся с троллейбусом во Фрунзенском районе Петербурга днем 25 июля. Есть пострадавшие. Другие троллейбусы из-за затора направили в обход.

    На перекрестке Будапештской улицы с улицей Ярослава Гашека столкнулись автомобиль «Волга» и троллейбус № 39, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Удар был такой силы, что легковой полностью смяло переднюю часть, а электротранспорту разворотило заднюю дверь.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 15:45 на перекрестке автомобиль столкнулся с троллейбусом, поворачивавшим налево. Обстоятельства ДТП выясняются. По оперативной информации, пострадали кондуктор и пассажир. Обоих осмотрели медики. На месте работают сотрудники ГИБДД.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    По данным «Организатора перевозок», затор, собравшийся на Будапештской у улицы Ярослава Гашека, мешает движению троллейбусов 39-го маршрута от станции метро «Купчино», есть задержка. Троллейбусы № 39 направлены от конечной станции метро «Электросила» по улице Белы Куна и Пражской улице до станции Сортировочная.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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