«Волгу» разворотило о троллейбус на перекрестке Будапештской и Гашека

Легковой автомобиль не разминулся с троллейбусом во Фрунзенском районе Петербурга днем 25 июля. Есть пострадавшие. Другие троллейбусы из-за затора направили в обход.
На перекрестке Будапештской улицы с улицей Ярослава Гашека столкнулись автомобиль «Волга» и троллейбус № 39, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Удар был такой силы, что легковой полностью смяло переднюю часть, а электротранспорту разворотило заднюю дверь.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 15:45 на перекрестке автомобиль столкнулся с троллейбусом, поворачивавшим налево. Обстоятельства ДТП выясняются. По оперативной информации, пострадали кондуктор и пассажир. Обоих осмотрели медики. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По данным «Организатора перевозок», затор, собравшийся на Будапештской у улицы Ярослава Гашека, мешает движению троллейбусов 39-го маршрута от станции метро «Купчино», есть задержка. Троллейбусы № 39 направлены от конечной станции метро «Электросила» по улице Белы Куна и Пражской улице до станции Сортировочная.