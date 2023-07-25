«Волгу» разворотило о троллейбус на перекрестке Будапештской и Гашека

Легковой автомобиль не разминулся с троллейбусом во Фрунзенском районе Петербурга днем 25 июля. Есть пострадавшие. Другие троллейбусы из-за затора направили в обход.



На перекрестке Будапештской улицы с улицей Ярослава Гашека столкнулись автомобиль «Волга» и троллейбус № 39, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Удар был такой силы, что легковой полностью смяло переднюю часть, а электротранспорту разворотило заднюю дверь.