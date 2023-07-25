ЦБ назвал российские страховые компании, на которые чаще всего жалуются по ОСАГО

Банк России составил список страховых компаний на основе количества жалоб по вопросам ОСАГО, полученных регулятором в
В ЦБ пояснили, что место каждого страховщика в списке определяется относительным числом жалоб из расчета на
Первое место по этому показателю заняла страховая группа «Спасские ворота», второе — компания «Росгосстрах», тройку замкнула компания «Согласие». Нулевой индекс потребительского риска зафиксирован у петербургской компании «Медэкспресс» и у фирмы «Паритет-СК», которая в июле
ЦБ публикует рэнкинг страховых компаний по жалобам, связанным с ОСАГО, второй раз. Первый был опубликован по итогам
Как следует из отчета о работе с обращениями Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, в