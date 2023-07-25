    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    749мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.49eur100.36

    ЦБ назвал российские страховые компании, на которые чаще всего жалуются по ОСАГО

    1073
    обсудить

    Банк России составил список страховых компаний на основе количества жалоб по вопросам ОСАГО, полученных регулятором в 2022 году. Рэнкинг опубликован на сайте Центробанка 25 июля.

    В ЦБ пояснили, что место каждого страховщика в списке определяется относительным числом жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов компании. При этом учитывались только обращения, признанные обоснованными, то есть по которым подтвердились случаи нарушения прав потребителя. В списке компании расположены по мере снижения индекса потребительского риска.

    Первое место по этому показателю заняла страховая группа «Спасские ворота», второе — компания «Росгосстрах», тройку замкнула компания «Согласие». Нулевой индекс потребительского риска зафиксирован у петербургской компании «Медэкспресс» и у фирмы «Паритет-СК», которая в июле 2022 года передала портфель договоров ОСАГО страховщику «Югория».

    ЦБ публикует рэнкинг страховых компаний по жалобам, связанным с ОСАГО, второй раз. Первый был опубликован по итогам 2021 года. Первые три места в нем заняли страховая компания «Армеец», «Страховая бизнес группа» и «Паритет-СК». Следующий список будет составлен по итогам 2023 года.

    Как следует из отчета о работе с обращениями Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, в 2022 году количество жалоб, поступивших по вопросам ОСАГО, выросло до 47 тысяч, что на 48,4% больше, чем в 2021 году. В регуляторе связали это с поступлением массовых шаблонных жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) — показателя безаварийности, использующегося в расчете стоимости полиса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦБОСАГО
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close