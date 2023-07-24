Минтранс РФ о выкупе самолетов: «Задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить»

Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик прокомментировал ситуацию вокруг выкупа зарубежных самолётов из лизинга, передаёт 24 июля ТАСС. По словам Чалика, российские авиакомпании должны получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп зарубежных самолетов из лизинга до сентября. При этом чиновник отметил, что о конкретных сроках «сложно говорить».



«Но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так», — уточнил Чалик (цитата по ТАСС).



Как ранее написал «Коммерсантъ», российские авиакомпании опасаются, что не успеют выкупить в срок самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Министерство транспорта не определило критерии для получения перевозчиками денег из ФНБ на эти нужды. По информации «Ъ», под вопросом оказался выкуп примерно 80–90 самолетов (из них 47 — «Аэрофлота»).

