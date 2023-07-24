«Ъ»: Авиаперевозчики могут не успеть выкупить самолеты из иностранного лизинга

Российские авиакомпании опасаются, что не успеют выкупить в срок самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что министерство транспорта до сих пор не определило критерии для получения перевозчиками денег из ФНБ на эти нужды. Об этом со ссылкой на свои источники
Издание сообщает, что не менее чем пяти частным российским перевозчикам согласовали страховое урегулирование с западными владельцами самолетов для выкупа машин. По словам источника «Ъ» в Минтрансе, речь идет об авиакомпаниях «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн» и iFly.
Под вопросом встал выкуп примерно 80–90 самолетов (из них 47 — «Аэрофлота»). Чтобы перевозчики смогли это сделать, профильное министерство должно сначала составить и утвердить критерии для получения из Фонда национального благосостояния части суммы от
У большинства перевозчиков срок разрешений истекает в конце сентября, то есть на закрытие сделок осталось чуть более