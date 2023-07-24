Водителей предупреждают: во время саммита ЗСД могут затормозить

С 27 по 28 июля в Петербурге пройдет второй саммит «Россия — Африка». Западный скоростной диаметр станет одним из основных элементов его транспортного обеспечения, так что водителям стоит ожидать ограничений и пробок.
Во время подготовки и проведения саммита по ЗСД будут проезжать его участники и гости, в том числе спецтранспортом, предупреждают 24 июля в пресс-службе «Магистрали северной столицы». В связи с этим на магистрали возможны кратковременные ограничения движения. Их вводят профильные госорганы на время прохождения организованных колонн и снимают сразу после их проезда.
«Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, следить за дорожной обстановкой, в том числе, обращая внимание на данные, выводимые на табло переменной информации», — обращаются к автомобилистам в компании.
Также напомним, что с 26 по 30 июля на участке ЗСД между набережной Екатерингофки и южной развязкой КАД в обоих направлениях вводится запрет на движение грузового транспорта. О других перекрытиях и ограничениях, связанных с саммитом, читайте в материале «Фонтанки».