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    Водителей предупреждают: во время саммита ЗСД могут затормозить

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    С 27 по 28 июля в Петербурге пройдет второй саммит «Россия — Африка». Западный скоростной диаметр станет одним из основных элементов его транспортного обеспечения, так что водителям стоит ожидать ограничений и пробок.

    Во время подготовки и проведения саммита по ЗСД будут проезжать его участники и гости, в том числе спецтранспортом, предупреждают 24 июля в пресс-службе «Магистрали северной столицы». В связи с этим на магистрали возможны кратковременные ограничения движения. Их вводят профильные госорганы на время прохождения организованных колонн и снимают сразу после их проезда.

    «Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, следить за дорожной обстановкой, в том числе, обращая внимание на данные, выводимые на табло переменной информации», — обращаются к автомобилистам в компании.

    Также напомним, что с 26 по 30 июля на участке ЗСД между набережной Екатерингофки и южной развязкой КАД в обоих направлениях вводится запрет на движение грузового транспорта. О других перекрытиях и ограничениях, связанных с саммитом, читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургЗСДОграничения движения транспорта
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