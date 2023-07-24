Водителей предупреждают: во время саммита ЗСД могут затормозить

С 27 по 28 июля в Петербурге пройдет второй саммит «Россия — Африка». Западный скоростной диаметр станет одним из основных элементов его транспортного обеспечения, так что водителям стоит ожидать ограничений и пробок.



Во время подготовки и проведения саммита по ЗСД будут проезжать его участники и гости, в том числе спецтранспортом, предупреждают 24 июля в пресс-службе «Магистрали северной столицы». В связи с этим на магистрали возможны кратковременные ограничения движения. Их вводят профильные госорганы на время прохождения организованных колонн и снимают сразу после их проезда.