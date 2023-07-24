В Приангарье школьник попал в больницу после мытья в бане. Во всем обвиняют молнию

В городе Нижнеудинске Иркутской области полиция и прокуратура проводят проверку из-за травмирования мальчика. Он мог пострадать от удара молнии. Инцидент произошел в воскресенье,
Ученик четвертого класса и его совершеннолетний брат мылись в бане. Когда старший покинул помещение, раздался сильный хлопок. Он вернулся и обнаружил брата с ожогами. Четвероклассника госпитализировали.
По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, ребенок получил травмы из-за попадания молнии. Полицейские и сотрудники прокуратуры проводят проверку.
В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.