Твердая защита интересов. Владимир Путин выпустил статью к саммиту Россия — Африка

В преддверии саммита Россия — Африка Владимир Путин выпустил статью. Она была опубликована на официальном сайте Кремля в полночь 24 июля.

В статье президента России особенно подчеркиваются партнерские связи России и Африки, которые имеют «прочные, глубокие корни». В частности, глава государства вспоминает о том, что к 80-м годам 20 века в Африке было реализовано более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов — от электростанций до аграрных предприятий. Тесное взаимодействие и солидарность России и стран Африки, отмечает Владимир Путин, издавна были и на мировой арене: «Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами».

Африка, считает Владимир Путин, в нестабильном мире «как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем». В 2022 году товарооборот России и стран Африки достиг почти 18 миллиардов долларов США. При этом, президент видит точки большего роста, в том числе, в сфере высоких технологий. «Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчётов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий», — пишет президент.

Не обошел вниманием Владимир Путин и «зерновую сделку», подчеркнув, что 70% экспортированных в рамках нее грузов «поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз». «Тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн», — говорится в статье.

Путин подчеркнул, что условия, касающиеся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений выполнены не были даже тогда, когда речь шла о безвозмездной передаче беднейшим странам. «Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев», — пишет Путин.

Президент России еще раз заверил в том, что у России есть возможность заместить украинское зерно «как на коммерческой, так и на безвозмездной основе».