    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-з

    753мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.38eur100.66

    Твердая защита интересов. Владимир Путин выпустил статью к саммиту Россия — Африка

    773
    17 комментариев

    В преддверии саммита Россия — Африка Владимир Путин выпустил статью. Она была опубликована на официальном сайте Кремля в полночь 24 июля.

    В статье президента России особенно подчеркиваются партнерские связи России и Африки, которые имеют «прочные, глубокие корни». В частности, глава государства вспоминает о том, что к 80-м годам 20 века в Африке было реализовано более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов — от электростанций до аграрных предприятий.

    Тесное взаимодействие и солидарность России и стран Африки, отмечает Владимир Путин, издавна были и на мировой арене: «Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами».

    Африка, считает Владимир Путин, в нестабильном мире «как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем».

    В 2022 году товарооборот России и стран Африки достиг почти 18 миллиардов долларов США. При этом, президент видит точки большего роста, в том числе, в сфере высоких технологий. «Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчётов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий», — пишет президент.

    Не обошел вниманием Владимир Путин и «зерновую сделку», подчеркнув, что 70% экспортированных в рамках нее грузов «поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз». «Тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн», — говорится в статье.

    Путин подчеркнул, что условия, касающиеся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений выполнены не были даже тогда, когда речь шла о безвозмездной передаче беднейшим странам. «Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев», — пишет Путин.

    Президент России еще раз заверил в том, что у России есть возможность заместить украинское зерно «как на коммерческой, так и на безвозмездной основе».

    Глава государства отметил, что Россия нацелена на дальнейшие развитие сотрудничества с Африкой в различных сферах. В рамках саммита «планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года».

    «С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение», — подчеркнул Владимир Путин.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинРоссия-Африка
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость24 Июл 2023 в 01:29
    Купил надувную кровать.
    На 12 языках написано: “Купаться запрещено”.
    На русском: “При купании держаться за ручки”.
    +0−0
    Гость24 Июл 2023 в 01:27
    На море неимоверный шторм. Прибегает пассажир (в ужасе):
    — Господин капитан, сколько до ближайшей суши??
    — Две мили,- хрипит капитан
    — Направо или на лево, господин капитан?
    — Вниз,- хрипит капитан...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close