«Люди важнее»: Путин и Лукашенко пообщались с народом на площади у собора в Кронштадте

Президенты России и Белоруссии после посещения Морского собора в Кронштадте вышли к людям, собравшимся на площади. Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля пообщались и сфотографировались с жителями города.



— А как же карантин, — спросили у президента России.



— Люди важнее, — ответил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).



Среди желающих сфотографироваться с главами государств были взрослые и дети. Невеста рассказала о венчании и попросила фото на память. «Я вместо жениха?» — пошутил Александр Лукашенко.



Собравшиеся также признались в любви Владимиру Путину: «Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим». Президент признался в том, что это взаимно.

