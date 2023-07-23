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    «Люди важнее»: Путин и Лукашенко пообщались с народом на площади у собора в Кронштадте

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    10 комментариев

    Президенты России и Белоруссии после посещения Морского собора в Кронштадте вышли к людям, собравшимся на площади. Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля пообщались и сфотографировались с жителями города.

    — А как же карантин, — спросили у президента России.

    — Люди важнее, — ответил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

    Среди желающих сфотографироваться с главами государств были взрослые и дети. Невеста рассказала о венчании и попросила фото на память. «Я вместо жениха?» — пошутил Александр Лукашенко.

    Собравшиеся также признались в любви Владимиру Путину: «Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим». Президент признался в том, что это взаимно.

    Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят в Петербурге рабочую встречу. Она будет проходить два дня.

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    Комментарии 10

    Гость23 Июл 2023 в 14:58
    Наблюдая за нашими политиками вспоминаешь , Ришелье , которому мотали нервы, четверо активных и не всегда трезвых, монарх в короне и три любвиобильных женщины.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:58
    Калограмма.)
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:57
    Вурдалак .
    +0−0
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