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    В Петербурге неизвестные с гранатой атаковали компьютерный клуб

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    5 комментариев

    Геймерам добавили офлайн ощущений в Выборгском районе Петербурга. У компьютеров по-настоящему бахнуло.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне около полуночи в компьютерный клуб на Лесном проспекте ворвался неизвестный. Раздался взрыв, и помещение заволокло дымом.

    Приехавшие на место полицейские выяснили, что в помещении клуба взорвали страйкбольную гранату. Пострадавших нет.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 5

    Гость23 Июл 2023 в 14:31
    Они хоть крикнули перед этим "Fire in the hole"?
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 13:49
    Что простите за клуб? Это отрыжка 90х что ли там сохранилась под 20 летним культурным слоем?
    +1−0
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