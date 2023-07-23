В Петербурге неизвестные с гранатой атаковали компьютерный клуб

Геймерам добавили офлайн ощущений в Выборгском районе Петербурга. У компьютеров по-настоящему бахнуло.
Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне около полуночи в компьютерный клуб на Лесном проспекте ворвался неизвестный. Раздался взрыв, и помещение заволокло дымом.
Приехавшие на место полицейские выяснили, что в помещении клуба взорвали страйкбольную гранату. Пострадавших нет.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника», — добавили в пресс-службе