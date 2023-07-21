Над Невой выросла новая мощная вертикаль. Рассказываем, что это такое

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    У Кунсткамеры 21 июля встала спецтехника — огромный кран, укреплённый тросами. Он намного выше музейной башни и нависает над Университетской набережной.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    На этом кране закрепят видеокамеру, которая с высоты будет снимать военно-морской парад в День ВМФ.

    В объектив «Фонтанки» попали также длинная очередь в Кунсткамеру — в три хвоста. В самом музее говорят, что в этом нет ничего необычного. Кунсткамера популярный музей, поэтому очереди туда бывают часто.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    День ВМФ отметят в Петербурге в следующее воскресенье, 30 июля. Уже было несколько репетиций парада. «Фонтанка» показывала и утреннюю — в золотых лучах рассветного солнца при пустых набережных, и дневную, крупными деталями, на которую пришли тысячи зрителей.

    На время праздника, напомним, на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.

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    Комментарии 1

    triton197721 Июл 2023 в 16:02
    Достаточно высокая точка съемки, подходящая в осоьенности для широких, "масштабных" планов. Что касается кунсткамеры, то этномузей практически с момента основания пользуется вниманием не только у туристов, но и жителей города, в нем всякий раз можно открыть для себя что-то новое.
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