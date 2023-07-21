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    Парусник «Полтава» тянут к центру Петербурга к параду в честь Дня ВМФ

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    6 комментариев

    Парусник «Полтава» тянут от музейного причала к центру Петербурга двумя буксировщиками, сообщил 20 июля читатель «Фонтанки» Игорь. Парусник и в прошлом году принимал участие в параде в честь Дня ВМФ.

    Фото: читатель «Фонтанки» Игорь
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    В парадном строю на Неве 30 июля также ожидают малые ракетные корабли «Буря» и «Зелёный Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый». По данным источников ТАСС, атомные подводные лодки Северного флота в этом году участвовать в параде не будут.

    Среди парусных судов ожидается проход реплики куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».

    Также в акватории Невы должны пройти противодиверсионные катера. Всего по фарватеру пройдут 14 кораблей и катеров ВМФ, Пограничного управления ФСБ и Главного управления МЧС.

    Подготовка к параду идет полным ходом. В городе уже прошла первая репетиция парада. На стенах Петропавловской крепости появился гигантский триколор.

    В день проведения на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.

    Фото: читатель «Фонтанки» Игорь

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    ПолтаваДень ВМФ
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    Комментарии 6

    Гость21 Июл 2023 в 16:02
    Лишь бы не затанул.
    Интересно, а куда дели парусник "Штандарт"?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 15:54
    Буксиров, а не буксировщиков
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 15:37
    Бурлаки? Зовите Репина!
    +0−0
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