Парусник «Полтава» тянут к центру Петербурга к параду в честь Дня ВМФ

Парусник «Полтава» тянут от музейного причала к центру Петербурга двумя буксировщиками, сообщил
В парадном строю на Неве
Среди парусных судов ожидается проход реплики куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».
Также в акватории Невы должны пройти противодиверсионные катера. Всего по фарватеру пройдут
Подготовка к параду идет полным ходом. В городе уже прошла первая репетиция парада. На стенах Петропавловской крепости появился гигантский триколор.
В день проведения на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.