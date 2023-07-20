Петропавловскую крепость украсили гигантским триколором

Перед Днем ВМФ на стенах Петропавловской крепости появился гигантский триколор. Вид в четверг, 20 июля, запечатлел фотограф «Фонтанки».
День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля, но российский флаг на стенах Петропавловки появился несколько дней назад — 19 июля прошла репетиция военно-морского парада. Тогда полюбоваться кораблями и разведенными мостами пришли тысячи человек.
Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля. Праздник начнётся в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.