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    Петропавловскую крепость украсили гигантским триколором

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    25 комментариев

    Перед Днем ВМФ на стенах Петропавловской крепости появился гигантский триколор. Вид в четверг, 20 июля, запечатлел фотограф «Фонтанки».

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля, но российский флаг на стенах Петропавловки появился несколько дней назад — 19 июля прошла репетиция военно-морского парада. Тогда полюбоваться кораблями и разведенными мостами пришли тысячи человек.

    Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля. Праздник начнётся в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 25

    Гость20 Июл 2023 в 13:42
    Это ж там пляжик вроде. Люди пришли отдохнуть, расслабиться...
    +0−0
    Египетская сила20 Июл 2023 в 13:34
    Красиво смотрится
    +0−4
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