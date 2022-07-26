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    Все стоящие на рейде Невы корабли в одном кадре

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    2 комментария

    Утро 26 июля в Петербурге встречают несколько военных кораблей и несколько парусников. Полюбуйтесь ими в лучах восходящего солнца.

    В Неве по очереди стоят: парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    31 июля, в День ВМФ, в Петербурге и Кронштадте пройдёт главный военно-морской парад. «Фонтанка» сообщала о прибытии фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», малого ракетного корабля «Великий Устюг», а также о швартовке на Кронштадтском рейде большого десантного корабля «Иван Грен» и атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 2

    Евгений СПб26 Июл 2022 в 09:48
    Сразу вспоминается одна почтовая марка)))))
    +0-0
    26656676626 Июл 2022 в 08:58
    Все эти зрелища смотрятся сейчас совершенно бесмысленными, об "успехах" aрмии и так говорят каждый день из каждого утюга.
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