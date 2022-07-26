Все стоящие на рейде Невы корабли в одном кадре

Утро 26 июля в Петербурге встречают несколько военных кораблей и несколько парусников. Полюбуйтесь ими в лучах восходящего солнца.
В Неве по очереди стоят: парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург».
31 июля, в День ВМФ, в Петербурге и Кронштадте пройдёт главный военно-морской парад. «Фонтанка» сообщала о прибытии фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», малого ракетного корабля «Великий Устюг», а также о швартовке на Кронштадтском рейде большого десантного корабля «Иван Грен» и атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».