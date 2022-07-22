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    Малый ракетный корабль «Великий Устюг» встал на рейд, несмотря на ЧП с яхтой у Дворцового моста

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    Яхта, на борту которой находилось 16 человек, совершила навал на опору Дворцового моста ночью 22 июля. Инцидент произошел прямо перед разводкой. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели, информацию подтвердили в пресс-службе СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

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    По информации линейного отдела, сообщение о навале яхты на опору поступило около 01:00. Транспортная полиция установила, что у судна заглох двигатель, отчего оно потеряло ход. Капитан был трезв. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. От удара у яхты поврежден корпус мачты и сигнального фонаря.

    Около двух ночи к Петропавловской крепости по Неве подошел малый ракетный корабль «Великий Устюг» и встал на рейд. Он был спущен на воду в 2014 году и принимал активное участие в военной операции в Сирии, нанося удары крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ред.). 31 июля МРК «Великий Устюг» примет участие в Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ.

    *ИГИЛ признана террористической организацией Верховным судом России 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории России запрещена.

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