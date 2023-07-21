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    В Берлине вторые сутки безрезультатно ищут львицу

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    3 комментария

    Поиски большой дикой кошки в Берлине продолжаются вторые сутки. К 21 июля у полиции нет никаких зацепок. Информация о «львином рычании», вероятно, оказалась чьей-то шуткой, пишет RBB24.

    В пятницу утром экстренные службы продолжили поиски львицы, которую видели в общине Кляйнмахнов. Поисковая операция под руководством муниципалитета возобновилась в 6 утра. Среди прочих помогают в поимке животного специальные следопыты.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как проходят поиски. Львица, которую увидели на окраине Берлина, держит жителей в страхе. Местные власти попросили население без надобности не выходить из дома.

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    ЛевЛьвица
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    Комментарии 3

    Гость21 Июл 2023 в 11:43
    Светская львица Собчак пожаловала. Ищут
    +0−0
    Death_Hunter21 Июл 2023 в 11:40
    Видать убежала к новым хозяевам
    +1−0
    Гость21 Июл 2023 в 11:40
    Ушла в рассвет..
    +0−0
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