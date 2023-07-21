В Берлине вторые сутки безрезультатно ищут львицу

Поиски большой дикой кошки в Берлине продолжаются вторые сутки. К 21 июля у полиции нет никаких зацепок. Информация о «львином рычании», вероятно, оказалась чьей-то шуткой, пишет RBB24.
В пятницу утром экстренные службы продолжили поиски львицы, которую видели в общине Кляйнмахнов. Поисковая операция под руководством муниципалитета возобновилась в 6 утра. Среди прочих помогают в поимке животного специальные следопыты.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как проходят поиски. Львица, которую увидели на окраине Берлина, держит жителей в страхе. Местные власти попросили население без надобности не выходить из дома.