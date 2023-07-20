Львица в Берлине: на улицах бронетехника, жителей просят не выходить из дома

В Берлине чрезвычайная ситуация - по городу бегает львица. Её видели на окраинах города и местным жителям рекомендовано не выходит из домов, пишет газета Tagesspiegel.
Как сообщает издание 20 июля, поиски сбежавшего дикого животного в районе Кляйнмахнов к югу от Берлина продолжаются. Она может двигаться в сторону центра города. По данным полиции, это, скорее всего, львица. На улицах сотни полицейских и появились бронированные вездеходы, используются тепловизоры и вертолет.
Автор: BILD / YouTube
В социальных сетях распространяется короткое видео, на котором большое дикое животное освещается фарами машины. А Berliner Morgenpost сообщает, что жители видели, что животное охотилось и убило дикого кабана.
Полиция Бранденбурга с раннего утра четверга предупреждает население нескольких регионов не покидать свои дома. Информация об опасности была также выпущена для частей Берлина на западе, севере и востоке.
Газета Berliner Zeitung выпустила статью для жителей «Как правильно реагировать, когда передо мной лев? Семь ответов на семь вопросов».
«Ни при каких обстоятельствах не убегайте, это пробуждает охотничий инстинкт», - говорит в ней эксперт по диким животным.