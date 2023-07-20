Львица в Берлине: на улицах бронетехника, жителей просят не выходить из дома

В Берлине чрезвычайная ситуация - по городу бегает львица. Её видели на окраинах города и местным жителям рекомендовано не выходит из домов, пишет газета Tagesspiegel.



Как сообщает издание 20 июля, поиски сбежавшего дикого животного в районе Кляйнмахнов к югу от Берлина продолжаются. Она может двигаться в сторону центра города. По данным полиции, это, скорее всего, львица. На улицах сотни полицейских и появились бронированные вездеходы, используются тепловизоры и вертолет.