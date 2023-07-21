Петербуржца подозревают в скрытой откровенной съемке 15-летней падчерицы

Жителя Московского района Петербурга подозревают в съемке своей падчерицы, которая учится в 8 классе. По версии следствия, в мае 36-летний мужчина заранее установил смартфон в ванной и тайно снимал 15-летнюю школьницу. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 21 июня.



Районный следственный отдел ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье об использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни. Отчим задержан и помещен в изолятор.

