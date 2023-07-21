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    Петербуржца подозревают в скрытой откровенной съемке 15-летней падчерицы

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    1 комментарий

    Жителя Московского района Петербурга подозревают в съемке своей падчерицы, которая учится в 8 классе. По версии следствия, в мае 36-летний мужчина заранее установил смартфон в ванной и тайно снимал 15-летнюю школьницу. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 21 июня.

    Районный следственный отдел ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье об использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни. Отчим задержан и помещен в изолятор.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 09:52
    Без матери жили что-ли.
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