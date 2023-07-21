«Китайский дубль». На Солидарности опрокинулся Haval, на Стачек — Exeed

Два ДТП с перевёртышами случилось в Петербурге за несколько часов. В обоих случаях земля уходила из-под «ног» у китайских автомобилей.
Утром 21 июля на проспекте Стачек у пересечения с Трамвайным проспектом «Эксид» перевернулся на крышу в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.
А минувшим вечером на проспекте Солидарности, рядом с улицей Коллонтай «Хавейл» въехал в припаркованную «Инфинити» и перевернулся, водителя Haval извлекли пожарные и затем увезли в реанимобиле, рассказывают в группе.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.