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    «Китайский дубль». На Солидарности опрокинулся Haval, на Стачек — Exeed

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    5 комментариев

    Два ДТП с перевёртышами случилось в Петербурге за несколько часов. В обоих случаях земля уходила из-под «ног» у китайских автомобилей.

    Утром 21 июля на проспекте Стачек у пересечения с Трамвайным проспектом «Эксид» перевернулся на крышу в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.

    А минувшим вечером на проспекте Солидарности, рядом с улицей Коллонтай «Хавейл» въехал в припаркованную «Инфинити» и перевернулся, водителя Haval извлекли пожарные и затем увезли в реанимобиле, рассказывают в группе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии 5

    Карабас Барабас21 Июл 2023 в 09:34
    Интересно, водитель Инфинити заметил что в него врезался макет автомобиля?
    +0−0
    Alex00021 Июл 2023 в 09:33
    С такой посадкой кузова этот хлам и должен опрокидываться от малейшего чиха, всё нормально.
    +0−0
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