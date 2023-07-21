«Китайский дубль». На Солидарности опрокинулся Haval, на Стачек — Exeed

Два ДТП с перевёртышами случилось в Петербурге за несколько часов. В обоих случаях земля уходила из-под «ног» у китайских автомобилей.



Утром 21 июля на проспекте Стачек у пересечения с Трамвайным проспектом «Эксид» перевернулся на крышу в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.

