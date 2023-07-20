Каховского водохранилища больше не существует: новости СВО за 20 июля

Плотина Каховской ГЭС рухнула в начале июня Скриншот: SHOT / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 июля.

Каховского водохранилища больше не существует На месте Каховского водохранилища остались лишь лужицы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

— Каховского водохранилища уже нет. Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы, — объяснил Сигута.



Он также отметил, что реки Днепр и Конка идут по своим руслам и больше не разливаются.

Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, «в результате террористических ударов были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды», в результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. Эксперты заявляли: чтобы вернуть водоснабжение, понадобится несколько лет. Крым атаковал беспилотник. Погибла девочка Беспилотник атаковал поселок городского типа Раздольное на северо-западе Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в результате погибла девочка, повреждены четыре здания.



— В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким, — написал глава Крыма в своем телеграм-канале.



Крым 24 / T.me

Сообщается, что беспилотник попал в магазин, когда рядом с ним проходила девочка. В этот момент она разговаривала с родителями по телефону. Россия продолжает наносить удары возмездия ВС РФ этой ночью продолжили атаки Одессы и других городов Одесской области. Как заявили в Минобороны, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

— Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ, — заявили в ведомстве.



Напомним, что «удары возмездия» начались после теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок.

Минобороны Украины объявило суда, идущие в российские порты, своими целями Украина с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом украинское ведомство заявило в телеграм-канале.

— Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, — сказано в сообщении ведомства.



Накануне аналогичное заявление сделало Министерство обороны России. В ведомстве сообщили, что, начиная с 20 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих кораблей будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Канада ввела санкции против Тимати, Пригожина и Киркорова Канада ввела санкции против 25 юридических лиц и 39 физлиц России. Ограничения введены против карт «Мир», операторов «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф-банка и т. д. Среди физических лиц, попавших под санкции, перечислены Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, певец SHAMAN и глава Минкультуры Ольга Любимова, говорится на официальном сайте правительства страны.



Также о новых санкциях заявили США: под ограничения попали советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

Кроме того, 12 физлиц и пять организаций России попали под санкции Евросоюза. Среди них представители мэрии Москвы, директор ФСИН Аркадий Гостев, руководство ИК № 6 , а также Департамент информационных технологий по городу Москве, московское ГУВД и АО «Электронная Москва». Украина заявила о создании «гарантий компенсации ущерба» судам, посещающим порты страны Власти Украины направили письмо Международной морской организации, которая является учреждением ООН. В письме Киев заявил о создании механизма по предоставлению «гарантий компенсации ущерба» компаниям и судам, которые будут посещать порты страны после завершения зерновой сделки, рассказали РИА Новости.



Механизм должен работать для судов, которые как находятся в украинских территориальных водах, так и направляются в или из украинских портов.



Напомним, что действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Об этом Россия уведомила Турцию и ООН. Владимир Путин ранее заявлял, что условия сделки для России не выполнялись, так как западные страны «не собирались исполнять обещания».

