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    На трассе под Сосново нашли годовалого ребенка, в одиночестве идущего по обочине

    1975
    6 комментариев

    Водители обнаружили маленького ребенка на региональной дороге в Приозерском районе Ленобласти. Он шел один, и только чудом не угодил под колеса проезжающих машин.

    Годовалого малыша, бредущего в шортах и майке вдоль дороги на выезде из деревни Кривко Сосновского сельского поселения, заметили днем 19 июля, сообщает 47News. На кадрах с видеорегистратора видно, как при виде ребенка на обочине на дороге тормозит мусоровоз, а следом останавливается и автор видео. Из кабины грузовика тут же выскочил изумленный водитель, а из легковой — женщина. Она взяла малыша на руки и унесла к ближайшему дому.

    «Даже не поняла, кто это был: мальчик или девочка, в таком была шоке. Просто побежала с ним к единственному дому, который был поблизости, стала кричать «чей ребенок». На крик из глубины двора вышла женщина, забрала малыша и удалилась», — рассказала изданию водитель легковой машины Екатерина.

    По ее словам, тот самый дом был на другой стороне дороги, и ребенок, судя по всему, самостоятельно перешел проезжую часть. На этом участке дорога поворачивает, и машины едут быстро. Забравшая малыша женщина была абсолютно спокойна и пояснила, что это ребенок ее сестры, добавила Екатерина. Она отметила, что ребенок не плакал ни на дороге, ни на руках чужого человека, но заплакал, когда его отдали родственнице.

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    Комментарии 6

    27825681820 Июл 2023 в 13:49
    Где эти дармоеды из госучреждений отвечающие за защиту прав несовершеннолетних? 2/3 страны бюджетников, а толку ноль!
    +3−0
    Гость20 Июл 2023 в 13:43
    Жуть какая=))🙈
    +1−0
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