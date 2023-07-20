На трассе под Сосново нашли годовалого ребенка, в одиночестве идущего по обочине

Водители обнаружили маленького ребенка на региональной дороге в Приозерском районе Ленобласти. Он шел один, и только чудом не угодил под колеса проезжающих машин.



Годовалого малыша, бредущего в шортах и майке вдоль дороги на выезде из деревни Кривко Сосновского сельского поселения, заметили днем 19 июля , сообщает 47News. На кадрах с видеорегистратора видно, как при виде ребенка на обочине на дороге тормозит мусоровоз, а следом останавливается и автор видео. Из кабины грузовика тут же выскочил изумленный водитель, а из легковой — женщина. Она взяла малыша на руки и унесла к ближайшему дому.