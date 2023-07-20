На трассе под Сосново нашли годовалого ребенка, в одиночестве идущего по обочине

Водители обнаружили маленького ребенка на региональной дороге в Приозерском районе Ленобласти. Он шел один, и только чудом не угодил под колеса проезжающих машин.
Годовалого малыша, бредущего в шортах и майке вдоль дороги на выезде из деревни Кривко Сосновского сельского поселения, заметили днем
«Даже не поняла, кто это был: мальчик или девочка, в таком была шоке. Просто побежала с ним к единственному дому, который был поблизости, стала кричать «чей ребенок». На крик из глубины двора вышла женщина, забрала малыша и удалилась», — рассказала изданию водитель легковой машины Екатерина.
По ее словам, тот самый дом был на другой стороне дороги, и ребенок, судя по всему, самостоятельно перешел проезжую часть. На этом участке дорога поворачивает, и машины едут быстро. Забравшая малыша женщина была абсолютно спокойна и пояснила, что это ребенок ее сестры, добавила Екатерина. Она отметила, что ребенок не плакал ни на дороге, ни на руках чужого человека, но заплакал, когда его отдали родственнице.