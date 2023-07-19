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    Джиджи Хадид арестовали за наркотики на Каймановых островах. Тысяча долларов помогла «решить вопрос»

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    5 комментариев

    Неприятный инцидент произошел на Каймановых островах с 28-летней супермоделью Джиджи Хадид. Она прилетела в местный аэропорт с подругой Лией Маккартни на частном самолете. Хадид уже прошла контроль, но в последний момент ее попросили показать сумочку. Внутри оказалось немного марихуаны и приспособление для курения.

    В итоге Хадид и ее подругу арестовали по обвинению во ввозе запрещенного. Впрочем, для девушек всё закончилось легким испугом. Через несколько часов инцидент удалось уладить, пишет 18 июля StarHit. Модель отпустили под залог, а после — оштрафовали на одну тысячу долларов.

    Дело в том, что на Каймановых островах употребление марихуаны по медицинским показаниям разрешено уже шесть лет. Джиджи заявила, что путешествовала с марихуаной, приобретенной легально в Нью-Йорке с медицинской лицензией. Избежав неприятностей, Хадид продолжила отпуск.

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    Джиджи ХадидНаркотики
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    Комментарии 5

    правду не задушишь не убьёшь!19 Июл 2023 в 01:08
    эта хадид родственница главреда местного что ле?
    +0−0
    Гость19 Июл 2023 в 01:02
    Че там за диагноз то позволяющий с косяками на борт воздушного судна проникать?
    +0−0
    Польза санкций19 Июл 2023 в 01:01
    Что я только что прочитал? Кто это и зачем нам это знать?
    +2−0
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