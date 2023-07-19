Джиджи Хадид арестовали за наркотики на Каймановых островах. Тысяча долларов помогла «решить вопрос»

Неприятный инцидент произошел на Каймановых островах с 28-летней супермоделью Джиджи Хадид. Она прилетела в местный аэропорт с подругой Лией Маккартни на частном самолете. Хадид уже прошла контроль, но в последний момент ее попросили показать сумочку. Внутри оказалось немного марихуаны и приспособление для курения.



В итоге Хадид и ее подругу арестовали по обвинению во ввозе запрещенного. Впрочем, для девушек всё закончилось легким испугом. Через несколько часов инцидент удалось уладить, пишет 18 июля StarHit. Модель отпустили под залог, а после — оштрафовали на одну тысячу долларов.

