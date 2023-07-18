В Ленобласти задержан подозреваемый в покушении на честь 76-летней сельчанки

В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на изнасилование пожилой женщины. Подробности 18 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД.



Два дня назад в полицию Волховского района поступило сообщение о попытке сексуального надругательства над 76-летней сельчанкой. События происходили в деревне Подъелье. Потерпевшая рассказала, что поздним вечером в частный дом, который она снимает, пришел сосед. Он несколько раз ударил пенсионерку по лицу, после чего попытался изнасиловать.



Соседа нашли и процессуально задержали в тот же день. Им оказался 62-летний гражданин Казахстана.

