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    В Ленобласти задержан подозреваемый в покушении на честь 76-летней сельчанки

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    В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на изнасилование пожилой женщины. Подробности 18 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

    Два дня назад в полицию Волховского района поступило сообщение о попытке сексуального надругательства над 76-летней сельчанкой. События происходили в деревне Подъелье. Потерпевшая рассказала, что поздним вечером в частный дом, который она снимает, пришел сосед. Он несколько раз ударил пенсионерку по лицу, после чего попытался изнасиловать.

    Соседа нашли и процессуально задержали в тот же день. Им оказался 62-летний гражданин Казахстана.

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    Комментарии 10

    Гость18 Июл 2023 в 11:02
    Центр Э вошел в чат
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