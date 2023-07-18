    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    756мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.42eur101.65

    Сухопутная дорога в Крым: комендантский час на М-14 и М-18 снят, создаются места для отдыха

    460
    обсудить

    Сухопутный маршрут в Крым и обратно через новые регионы заработал. С 18 июля действие комендантского часа на территории Запорожской области не распространяется на автомобильные дороги М-14 и М-18, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своём телеграм-канале он подробно рассказывает, где можно отдохнуть по дороге. Для водителей, пересекающих Запорожскую область транзитом по трассам М-14 и М-18, организованы семь мест для отдыха: у Акимовки, между поселками Пищанское и Новое, в Константиновке, Приазовском (три площадки), в Приморске. С 20 июля добавятся площадки в Бердянском районе и в селе Осипенко.

    Фото: председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
    ПоделитьсяПоделиться

    17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что после взрыва Крымского моста власти приняли решение об организации движения легковых машин по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы.

    Ночью 17 июля под автомобильной частью Крымского моста прогремели два взрыва. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Повреждения моста хорошо видны из космоса. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ночь на 18 июля по мосту запустили реверсивное движение, работает и Керченская переправа.

    Фото: председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорога в КрымКрымский мостВзрыв на Крымском мостуЗапорожская область
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close