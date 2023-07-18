Сухопутная дорога в Крым: комендантский час на М-14 и М-18 снят, создаются места для отдыха

Сухопутный маршрут в Крым и обратно через новые регионы заработал. С 18 июля действие комендантского часа на территории Запорожской области не распространяется на автомобильные дороги М-14 и М-18, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



В своём телеграм-канале он подробно рассказывает, где можно отдохнуть по дороге. Для водителей, пересекающих Запорожскую область транзитом по трассам М-14 и М-18, организованы семь мест для отдыха: у Акимовки, между поселками Пищанское и Новое, в Константиновке, Приазовском (три площадки), в Приморске. С 20 июля добавятся площадки в Бердянском районе и в селе Осипенко.