В Петербурге врачи спасают юную шахматистку после приема обезболивающего

Семиклассница из Кировского района угодила в больницу после неаккуратного приема таблеток. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 июля.



Девочка поступила по скорой в больницу накануне днем. Пациентку госпитализировали в отделение анестезиологии с отравлением нестероидным препаратом.



Выяснилось, что накануне школьница переборщила с разными таблетками обезболивающего из семейной аптечки и легла спать. Утром девочка сказала маме, что плохо себя чувствует.



По данным «Фонтанки», девочка учится в обычной школе, но увлекается шахматами и участвует в турнирах. В последнее время семиклассница была подавлена, а накануне госпитализации написала прощальные сообщения друзьям.

