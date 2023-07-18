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    В Петербурге врачи спасают юную шахматистку после приема обезболивающего

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    Семиклассница из Кировского района угодила в больницу после неаккуратного приема таблеток. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 18 июля.

    Девочка поступила по скорой в больницу накануне днем. Пациентку госпитализировали в отделение анестезиологии с отравлением нестероидным препаратом.

    Выяснилось, что накануне школьница переборщила с разными таблетками обезболивающего из семейной аптечки и легла спать. Утром девочка сказала маме, что плохо себя чувствует.

    По данным «Фонтанки», девочка учится в обычной школе, но увлекается шахматами и участвует в турнирах. В последнее время семиклассница была подавлена, а накануне госпитализации написала прощальные сообщения друзьям.

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