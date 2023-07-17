Производитель туалетной бумаги Zewa рассказал, кому продал российский бизнес

Шведская компания Essity (производитель подгузников Libero, прокладок Libresse и туалетной бумаги Zewa) завершила продажу своего бизнеса в России. Как сообщила компания 17 июля, покупателем стало ООО «Новые технологии», которым владеет Игорь Шилов.
Сумма сделки составила 1,2 миллиарда шведских крон (почти 117 миллионов долларов). «Таким образом, Essity покинула Россию», — отмечает компания.
Уход с российского рынка начался в апреле 2022 года. В июне Минпромторг сообщил, что Essity передала бизнес местным акционерам. В 2022 году чистая выручка Essity в России составила около 2% от ее общей консолидированной выручки.