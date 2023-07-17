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    Производитель туалетной бумаги Zewa рассказал, кому продал российский бизнес

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    Шведская компания Essity (производитель подгузников Libero, прокладок Libresse и туалетной бумаги Zewa) завершила продажу своего бизнеса в России. Как сообщила компания 17 июля, покупателем стало ООО «Новые технологии», которым владеет Игорь Шилов.

    Сумма сделки составила 1,2 миллиарда шведских крон (почти 117 миллионов долларов). «Таким образом, Essity покинула Россию», — отмечает компания.

    Уход с российского рынка начался в апреле 2022 года. В июне Минпромторг сообщил, что Essity передала бизнес местным акционерам. В 2022 году чистая выручка Essity в России составила около 2% от ее общей консолидированной выручки.

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