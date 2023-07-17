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    «Холоп» на два дня перекроет движение в центре Петербурга

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    5 комментариев

    Съемки продолжения фильма «Холоп», собравшего в прокате 3 миллиарда рублей, на несколько дней изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Два дня, 20 и 21 июля, для киношников будут перекрывать улицы и вводить запрет на парковку.

    С 6:00 до 23:00 20 и 21 июля для проезда будут закрыты нечетная сторона набережной Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади и четная — от переулка Гривцова до Исаакиевской площади, а также участок самой Исаакиевской площади у Синего моста, сообщает 17 июля комитет по транспорту Петербурга. А с 12:00 до 17:00 20 июля перекроют переулок Гривцова от Казанской улицы до набережной Мойки и четную сторону набережной Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.

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    Помимо этого все два дня, с 0:00 до 23:00, будет запрещено парковаться в переулке Гривцова от дома 3 до дома 1, на нечетной стороне набережной Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади и четной стороне от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.

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    ПетербургПерекрытия движения
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    Комментарии 5

    Гость17 Июл 2023 в 23:34
    холопы потерпят ?
    +1−0
    Гость17 Июл 2023 в 23:28
    Это про негров ?
    +0−0
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