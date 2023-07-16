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    Спецоперация на Украине

    Владимир Путин оценил ход украинского контрнаступления: главные новости СВО за 16 июля

    Главные события уходящего дня

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    Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина <a href="https://www.e1.ru/text/world/2023/03/20/72147281/" class="_" target="_blank">к ордеру на свой арест</a>
    Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на свой арестФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 16 июля.

    Интервью Путина

    Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Главные тезисы:

    • к поставкам на Украину кассетных боеприпасов и их использованию следует относиться как к преступлению;
    • причина этих поставок — общая нехватка снарядов;
    • у России есть запас кассетных боеприпасов, и страна оставляет за собой право использовать их в качестве ответных мер;
    • трофейную западную технику изучат российские специалисты;
    • ход СВО оценивается положительно.

    Также президент прокомментировал контрнаступление Украины.

    — Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет! — заявил Путин.

    Ситуация в России

    Доли иностранных владельцев в российской «дочке» компании «Данон» и «Балтике» переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал Путин.

    На Крымском мосту продолжает разрастаться пробка. К вечеру 15 июля в ней находилось почти 400 автомобилей, а к вечеру 16 июля — уже 1,4 тысячи автомобилей. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

    Район центрального рынка в Шебекино попал под обстрел, погибла женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Другой обстрел повредил три дома в белгородском поселке Горьковский.

    Внешняя политика

    Как пишет ТАСС со ссылкой на генсекретаря правящей партии ЮАР Фикиле Мбалулу, в стране пока не знают, прибудет ли Владимир Путин в ЮАР на саммит БРИКС. Ситуацию осложняют обязательства государства перед Международным уголовным судом, который выдал ордер на арест российского президента.

    — ЮАР является членом МУС и понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются, однако правительство страны работает над решением ситуации, — цитирует агентство Мбалулу.

    Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина <a href="https://www.e1.ru/text/world/2023/03/20/72147281/" class="_" target="_blank">к ордеру на свой арест</a>
    Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на свой арестФото: Kremlin.ru

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    Комментарии 15

    Гость16 Июл 2023 в 20:59
    И чего мирно не жилось?
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