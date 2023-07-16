Владимир Путин оценил ход украинского контрнаступления: главные новости СВО за 16 июля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 16 июля.
Интервью Путина
Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Главные тезисы:
- к поставкам на Украину кассетных боеприпасов и их использованию следует относиться как к преступлению;
- причина этих поставок — общая нехватка снарядов;
- у России есть запас кассетных боеприпасов, и страна оставляет за собой право использовать их в качестве ответных мер;
- трофейную западную технику изучат российские специалисты;
- ход СВО оценивается положительно.
Также президент прокомментировал контрнаступление Украины.
— Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет! — заявил Путин.
Ситуация в России
Доли иностранных владельцев в российской «дочке» компании «Данон» и «Балтике» переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал Путин.
На Крымском мосту продолжает разрастаться пробка. К вечеру 15 июля в ней находилось почти 400 автомобилей, а к вечеру 16 июля — уже 1,4 тысячи автомобилей. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Район центрального рынка в Шебекино попал под обстрел, погибла женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Другой обстрел повредил три дома в белгородском поселке Горьковский.
Внешняя политика
Как пишет ТАСС со ссылкой на генсекретаря правящей партии ЮАР Фикиле Мбалулу, в стране пока не знают, прибудет ли Владимир Путин в ЮАР на саммит БРИКС. Ситуацию осложняют обязательства государства перед Международным уголовным судом, который выдал ордер на арест российского президента.
— ЮАР является членом МУС и понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются, однако правительство страны работает над решением ситуации, — цитирует агентство Мбалулу.