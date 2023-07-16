В Ленобласти нашли насильников из-под Соснового Бора. Над женщиной надругались трое

Трое иностранцев задержаны в Кингисеппском районе Ленобласти по подозрению в групповом изнасиловании. Жертву они затащили в лес.
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Трое иностранцев задержаны в Кингисеппском районе Ленобласти по подозрению в групповом изнасиловании. Жертву они затащили в лес.
О задержании троих сообщает
Пострадавшей оказалась
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