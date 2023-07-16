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    В Ленобласти нашли насильников из-под Соснового Бора. Над женщиной надругались трое

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    Трое иностранцев задержаны в Кингисеппском районе Ленобласти по подозрению в групповом изнасиловании. Жертву они затащили в лес.

    О задержании троих сообщает ГУ МВД 16 июля. Мужчинам от 22 до 26 лет, все иностранцы. На жертву они напали три дня назад в Нежновском сельском поселении. Нашли их в садоводстве «Корвет» примерно в 10 километрах от места преступления.

    Пострадавшей оказалась 43-летняя женщина. Подозреваемые затащили ее в лес, угрожая избить. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц.

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