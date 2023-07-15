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    Подросток на отцовской машине влетел в остановку в Химках и сбил четырёх человек

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    Четверо рабочих пострадали в результате ДТП в городском округе Химки в Подмосковье 15 июля.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
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    Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло на Ивановской улице, 8, в микрорайоне Новогорск. Несовершеннолетний 2007 года рождения (ему 15 или 16 лет) на автомобиле, принадлежащем его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В этот момент там находились рабочие, проводившие ремонт. Травмы получили четверо, госпитализация потребовалась двоим.

    «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

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