Подросток на отцовской машине влетел в остановку в Химках и сбил четырёх человек

Четверо рабочих пострадали в результате ДТП в городском округе Химки в Подмосковье 15 июля.
Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло на Ивановской улице, 8, в микрорайоне Новогорск. Несовершеннолетний 2007 года рождения (ему 15 или 16 лет) на автомобиле, принадлежащем его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В этот момент там находились рабочие, проводившие ремонт. Травмы получили четверо, госпитализация потребовалась двоим.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.