Под Всеволожском ребёнка засыпало песком в яме

Игры ребёнка с песком на карьере во Всеволожском районе Ленинградской области закончились сломанными рёбрами.



Как пишет 15 июля 47news, 10-летний мальчик пострадал накануне на берегу Пугоревского карьера в районе Ржевского полигона, где отдыхал с родителями. Он играл с другими детьми в песке, в какой-то момент сел в яму, и его засыпало. Выбраться удалось быстро, но без травм не обошлось.

В больницу пострадавшего доставили с переломом пары рёбер и подозрением на перелом руки. Наложив гипс, пациента отпустили долечиваться дома.



Районный отдел Следственного комитета Ленобласти начал проверку. Известно, что в семье трое детей, родители ранее не привлекали внимание полиции в связи с их воспитанием.

