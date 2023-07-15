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    Под Всеволожском ребёнка засыпало песком в яме

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    Игры ребёнка с песком на карьере во Всеволожском районе Ленинградской области закончились сломанными рёбрами.

    Как пишет 15 июля 47news, 10-летний мальчик пострадал накануне на берегу Пугоревского карьера в районе Ржевского полигона, где отдыхал с родителями. Он играл с другими детьми в песке, в какой-то момент сел в яму, и его засыпало. Выбраться удалось быстро, но без травм не обошлось.

    В больницу пострадавшего доставили с переломом пары рёбер и подозрением на перелом руки. Наложив гипс, пациента отпустили долечиваться дома.

    Районный отдел Следственного комитета Ленобласти начал проверку. Известно, что в семье трое детей, родители ранее не привлекали внимание полиции в связи с их воспитанием.

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