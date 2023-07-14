В Самаре все возмущены трупами в холодильниках. Бастрыкин потребовал доклад

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления доложить о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуального агентства. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ведомства. Накануне по соцсетям распространилось видео из помещения частного похоронного бюро.
На кадрах — среди крестов и памятников стоит морозилка, какие обычно размещают в продуктовых магазинах. На оборудовании написано «охлажденное мясо», а внутри лежит замороженный усопший. Фото опубликовал в своем телеграм-канале и депутат Александр Хинштейн.
После выложенных в Сеть материалов отреагировал и губернатор региона Дмитрий Азаров.
«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией», — написал он и добавил, что ход расследования держит на контроле.