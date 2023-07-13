СМИ: некоторые детали плана НАТО на случай нападения России

Приоритеты выстроены так: Германия будет защищать Литву, Великобритания — Эстонию, а Канада — Латвию.

Важная роль отводится Германии: обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.

По информации издания, прежде всего планируется размещение 300 тысяч военных в высокой степени готовности.

План содержит в себе 4,4 тысячи страниц и назван генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «самым крупным оборонным планом со времен холодной войны».

Страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.



Россия в последние годы констатирует рост активности НАТО у западных границ. Особенно заметно это стало после вступления в НАТО Финляндии.

