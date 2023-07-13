СМИ: некоторые детали плана НАТО на случай нападения России

Немецкое издание Bild представило некоторые детали плана НАТО на случай нападения России, передает 13 июля РИА Новости.
План содержит в себе 4,4 тысячи страниц и назван генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «самым крупным оборонным планом со времен холодной войны».
По информации издания, прежде всего планируется размещение 300 тысяч военных в высокой степени готовности.
Важная роль отводится Германии: обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.
Приоритеты выстроены так: Германия будет защищать Литву, Великобритания — Эстонию, а Канада — Латвию.
Страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.
Россия в последние годы констатирует рост активности НАТО у западных границ. Особенно заметно это стало после вступления в НАТО Финляндии.
«Фонтанка» писала, что совместные учения с военными из других стран альянса весной и в начале лета проходили в Суоми практически непрерывно.