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    СМИ: некоторые детали плана НАТО на случай нападения России

    2023
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    Немецкое издание Bild представило некоторые детали плана НАТО на случай нападения России, передает 13 июля РИА Новости.

    План содержит в себе 4,4 тысячи страниц и назван генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «самым крупным оборонным планом со времен холодной войны».

    По информации издания, прежде всего планируется размещение 300 тысяч военных в высокой степени готовности.

    Важная роль отводится Германии: обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.

    Приоритеты выстроены так: Германия будет защищать Литву, Великобритания — Эстонию, а Канада — Латвию.

    Страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.

    Россия в последние годы констатирует рост активности НАТО у западных границ. Особенно заметно это стало после вступления в НАТО Финляндии.

    «Фонтанка» писала, что совместные учения с военными из других стран альянса весной и в начале лета проходили в Суоми практически непрерывно.

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