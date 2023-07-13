ФАС выдало предостережение совладельцу Внуково из-за заявлений о возможном росте цен на авиабилеты на 40%

Совладельцу Внуково Виталию Ванцеву Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение из-за его слов о возможном росте стоимости авиабилетов международных рейсов на 40%. Сообщение об этом появилось в четверг, 13 июля, на официальном сайте ведомства.

По оценкам службы, такие заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен участниками рынка.



«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — говорится в сообщении.

