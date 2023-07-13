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    Арестован подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар». Он рассказал, сколько раз выстрелил

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    Первомайский районный суд определил под стражу подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Следствие опасается, что Денисенко на месте не усидит.

    Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края 13 июля, Сергей Денисенко арестован до 10 сентября. На допросе в качестве подозреваемого он признал, что три дня назад четырежды выстрелил из ПМ в Ржицкого в краснодарском парке имени 30-летия Победы.

    Следователь подчеркнул, что фигурант склонен к побегу и может связаться с неустановленными лицами, чтобы выработать единую версию случившегося.

    Бывший командир подлодки «Краснодар» был убит во время утренней пробежки. Предполагалось, что выследить его могли через трекер для бега.

    Подозреваемого нашли в Туапсе на следующий день. При обыске был изъят пистолет с глушителем.

    РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что 64-летний Денисенко рассказал о вербовке на Украине. Прежде чем везти на арест, его вернули на место преступления для проверки показаний. В суде Денисенко опроверг эту информацию. Он заявил, что руководствовался личным мотивом и никто не обещал ему вознаграждения, сообщает ТАСС.

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    Убийство экс-командира подлодки
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