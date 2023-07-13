Арестован подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар». Он рассказал, сколько раз выстрелил

Первомайский районный суд определил под стражу подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Следствие опасается, что Денисенко на месте не усидит.
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края 13 июля, Сергей Денисенко арестован до 10 сентября. На допросе в качестве подозреваемого он признал, что три дня назад четырежды выстрелил из ПМ в Ржицкого в краснодарском парке имени 30-летия Победы.
Следователь подчеркнул, что фигурант склонен к побегу и может связаться с неустановленными лицами, чтобы выработать единую версию случившегося.
Бывший командир подлодки «Краснодар» был убит во время утренней пробежки. Предполагалось, что выследить его могли через трекер для бега.
РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что 64-летний Денисенко рассказал о вербовке на Украине. Прежде чем везти на арест, его вернули на место преступления для проверки показаний. В суде Денисенко опроверг эту информацию. Он заявил, что руководствовался личным мотивом и никто не обещал ему вознаграждения, сообщает ТАСС.