Арестован подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар». Он рассказал, сколько раз выстрелил

Первомайский районный суд определил под стражу подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Следствие опасается, что Денисенко на месте не усидит.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края 13 июля, Сергей Денисенко арестован до 10 сентября. На допросе в качестве подозреваемого он признал, что три дня назад четырежды выстрелил из ПМ в Ржицкого в краснодарском парке имени 30-летия Победы.

Следователь подчеркнул, что фигурант склонен к побегу и может связаться с неустановленными лицами, чтобы выработать единую версию случившегося.



Бывший командир подлодки «Краснодар» был убит во время утренней пробежки. Предполагалось, что выследить его могли через трекер для бега.

