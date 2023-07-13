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    Россию и Белоруссию не пригласят на Олимпиаду-2024

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    33 комментария

    Международный олимпийский комитет (МОК) разошлет приглашения Национальным олимпийским комитетам (НОК) на Олимпийские игры 2024 года в Париже 26 июля. В это число не вошли Олимпийские комитеты России и Белоруссии. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба МОК, передает ТАСС.

    Это решение, как говорится в сообщении организации, связано с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.

    Также МОК не пригласит НОК Гватемалы, который был отстранен с сентября 2022 года.

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    Комментарии 33

    Гость13 Июл 2023 в 16:37
    Биба и Боба - два......
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