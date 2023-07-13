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    В Выборге ухарь с топором разбил окно детского центра. Его цель была слишком высока

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    Рецидивист с топором буянил в Выборгском районе Ленинградской области и крушил всё, до чего мог дотянуться.

    О задержании вредителя 13 июля сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Наряд вневедомственной охраны застал его за метанием топора на Приморском проспекте в Выборге накануне незадолго до семи часов вечера.

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    Инструмент разбил окно детского развивающего центра на первом этаже. Как выяснилось, он попал не туда. Мужчина метил двумя этажами выше — в квартиру знакомой, с которой его связывают непростые товарно-денежные отношения.

    Квартире женщины повезло, её припаркованному у дома «Рено Симбол» нет. На нём нарушитель порядка успел выместить злость до неудачного броска.

    «Наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотиков, и доставил его в территориальный отдел полиции. Топор был изъят», — уточнили в ведомстве.

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    ТопорВыборгЗадержаниеРосгвардия
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