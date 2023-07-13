В Выборге ухарь с топором разбил окно детского центра. Его цель была слишком высока

Рецидивист с топором буянил в Выборгском районе Ленинградской области и крушил всё, до чего мог дотянуться.



О задержании вредителя 13 июля сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Наряд вневедомственной охраны застал его за метанием топора на Приморском проспекте в Выборге накануне незадолго до семи часов вечера.