В Выборге ухарь с топором разбил окно детского центра. Его цель была слишком высока

Рецидивист с топором буянил в Выборгском районе Ленинградской области и крушил всё, до чего мог дотянуться.
О задержании вредителя 13 июля сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Наряд вневедомственной охраны застал его за метанием топора на Приморском проспекте в Выборге накануне незадолго до семи часов вечера.
Инструмент разбил окно детского развивающего центра на первом этаже. Как выяснилось, он попал не туда. Мужчина метил двумя этажами выше — в квартиру знакомой, с которой его связывают непростые товарно-денежные отношения.
Квартире женщины повезло, её припаркованному у дома «Рено Симбол» нет. На нём нарушитель порядка успел выместить злость до неудачного броска.
«Наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотиков, и доставил его в территориальный отдел полиции. Топор был изъят», — уточнили в ведомстве.