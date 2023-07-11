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    Проезд по улицам Руставели и Оптиков ограничат работы, потеснят водителей и в других районах

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    Новые изменения в схеме движения транспорта, связанные с различными работами, с 13 июля вступают в силу в семи районах Петербурга. Об этом 11 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Выборгский район

    С 13 июля 2023 года по 5 октября 2025 года будет ограничен проезд по улице Фокина и у дома 30, корпус 2, литера А по Большому Сампсониевскому проспекту. Движению транспорта будет мешать пешеходная галерея.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    До 16 июля ограничат проезд по улице Руставели от Пискаревского проспекта до проспекта Луначарского. Там предстоит переставить бортовые камни.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    До 10 октября ограничат движение по улице Коли Томчака. Там тоже разместят пешеходную галерею.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    На один день, 13 июля, перекроют проезд по Нерчинской улице и улице Белышева у улицы Коллонтай. Это связано с продолжающимся ремонтом дороги на улице Коллонтай.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петродворцовый район

    В Петергофе одну из улиц сузит временное ограждение. До 31 августа будет ограничен проезд по Гостилицкой улице от Университетского проспекта до улицы Первого Мая.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    До 19 июля из-за работ по прокладке теплосети ограничат движение по улице Оптиков от Планерной улицы до Мебельного проезда и перекроют — по Мебельному проезду у улицы Оптиков. Объехать можно будет по Мебельной улице, Полиграфмашевскому проезду, улице Оптиков и Стародеревенской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    До 10 октября ограничат проезд у дома 7 по Дегтярному переулку. Дорогу там тоже сузит пешеходная галерея.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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