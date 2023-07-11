Проезд по улицам Руставели и Оптиков ограничат работы, потеснят водителей и в других районах

Новые изменения в схеме движения транспорта, связанные с различными работами, с 13 июля вступают в силу в семи районах Петербурга. Об этом 11 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Выборгский район
С 13 июля 2023 года по 5 октября 2025 года будет ограничен проезд по улице Фокина и у
Калининский район
До 16 июля ограничат проезд по улице Руставели от Пискаревского проспекта до проспекта Луначарского. Там предстоит переставить бортовые камни.
Московский район
До 10 октября ограничат движение по улице Коли Томчака. Там тоже разместят пешеходную галерею.
Невский район
На один день, 13 июля, перекроют проезд по Нерчинской улице и улице Белышева у улицы Коллонтай. Это связано с продолжающимся ремонтом дороги на улице Коллонтай.
Петродворцовый район
В Петергофе одну из улиц сузит временное ограждение. До 31 августа будет ограничен проезд по Гостилицкой улице от Университетского проспекта до улицы Первого Мая.
Приморский район
До 19 июля из-за работ по прокладке теплосети ограничат движение по улице Оптиков от Планерной улицы до Мебельного проезда и перекроют — по Мебельному проезду у улицы Оптиков. Объехать можно будет по Мебельной улице, Полиграфмашевскому проезду, улице Оптиков и Стародеревенской улице.
Центральный район
До 10 октября ограничат проезд у