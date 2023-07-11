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    Снявшие скальп с жителя Электростали объяснили свой поступок алкоголем

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    18 комментариев

    Двое задержанных после нападения на жителя Электростали из-за цвета волос объяснили свои действия тем, что выпили слишком много алкоголя. Первый заявил, что был пьян, а второй добавил, что поначалу счел скальпирование приколом. Об этом задержанные рассказали сотрудникам правоохранительных органов, следует из видео, опубликованного МВД России 11 июля.

    ГУ МВД России по Московской области

    Инцидент произошел в минувшие выходные возле магазина на улице Спортивной. Двое неизвестных предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.

    Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц).

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    Комментарии 18

    Гость11 Июл 2023 в 18:24
    Работают братья.
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