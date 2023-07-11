Снявшие скальп с жителя Электростали объяснили свой поступок алкоголем

Двое задержанных после нападения на жителя Электростали из-за цвета волос объяснили свои действия тем, что выпили слишком много алкоголя. Первый заявил, что был пьян, а второй добавил, что поначалу счел скальпирование приколом. Об этом задержанные рассказали сотрудникам правоохранительных органов, следует из видео, опубликованного
Инцидент произошел в минувшие выходные возле магазина на улице Спортивной. Двое неизвестных предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.
Полицейские возбудили уголовное дело по