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    В Подмосковье с молодого мужчины сняли скальп из-за его прически. Одного из нападавших задержали

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    В Подмосковье с молодого человека сняли скальп во время конфликта. Инцидент произошел накануне в Электростали.

    Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами случился конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, сообщает 10 июля ГУ МВД Московской области.

    Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел возле магазина. Двое неизвестных, как сообщается, предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.

    Прокуратура контролирует детали произошедшего. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц), пишет MSK1.RU.

    Одного из нападавших задержали. Им оказался житель Республики Коми.

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