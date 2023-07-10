В Подмосковье с молодого мужчины сняли скальп из-за его прически. Одного из нападавших задержали

В Подмосковье с молодого человека сняли скальп во время конфликта. Инцидент произошел накануне в Электростали.



Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами случился конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, сообщает 10 июля ГУ МВД Московской области.



Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел возле магазина. Двое неизвестных, как сообщается, предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.

