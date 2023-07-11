«К лежащему на полу мужчине никто не подошел». В соцсетях обсуждают видео из Мариинской больницы

«Вопиющим безразличием со стороны медиков» назвал житель Петербурга ситуацию в Мариинской больнице, которую снял на видео. Оно расходится по соцсетям. «Фонтанка» выяснила, что произошло вчера, 10 июля, в бюро пропусков медучреждения на Литейном.



Фото: Телеграм-канал «Мегаполис» Поделиться Поделиться





В 24-секундном ролике, который опубликовал «Мегаполис», видно, как мужчина лежит на полу, а вокруг стоят люди. Снимавший сообщает, что «мужчина подошел к окошку, вдруг отключился и рухнул на пол. Но сотрудница регистратуры не обратила на это никакого внимания (…), из посетителей больницы тоже никто не подошел к мужчине, не пытался привести его в чувства. Наоборот, его старались обходить стороной». Как сообщил автор, он позвал охрану, а она «начала волочить его просто за руки, как тело. После чего мужчина пришел в себя... Он проснулся».

Как выяснила «Фонтанка», инцидент произошел вечером в понедельник. На кадрах — не регистратура, а бюро пропусков для посетителей и кол-центр, там работают не медики. Посетители Мариинской больницы знают, что сейчас бюро пропусков находится не на переходе — под него переоборудовали соседнее помещение аптеки. Вошедший мужчина был сильно нетрезв, от него разило алкоголем, а потому никто из посетителей не решался подойти, вероятно и автор видео тоже.



«Сотрудникам бюро пропусков часто приходится сталкиваться со случайными людьми, забредающими с Литейного проспекта. Для ситуаций, в которых вошедшему требуется помощь, в больнице разработана инструкция: «из-за стойки не выходить, человека не трогать, нажать на тревожную кнопку». На вызов приходят врачи, — объяснили «Фонтанке» в Мариинской больнице. — Если при этом посетители громко возмущаются, время прибытия доктора от этого не сокращается: ему требуется преодолеть расстояние 600–700 метров от терапевтического отделения, а это не менее 5 минут. Когда на место прибежал врач, мужчины уже не было, он просто ушел».

