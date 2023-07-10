Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает 10 июля ТАСС со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщает агентство, Столтенберг заявил о согласии Турции на вступление Швеции в НАТО после трехсторонних переговоров, в которых участвовали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон и сам Столтенберг.
«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент», — заявил генсек Североатлантического альянса. Он пообещал, что НАТО, в свою очередь, создаст пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.
Напомним, ранее Эрдоган напрямую связал шансы Швеции на вступление в НАТО с перспективами Турции в Евросоюзе. Перед саммитом лидеров НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, он сказал: «Турцию заставляют ждать уже
Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии, сообщает вечером 10 июля ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.