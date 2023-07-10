Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает 10 июля ТАСС со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Как сообщает агентство, Столтенберг заявил о согласии Турции на вступление Швеции в НАТО после трехсторонних переговоров, в которых участвовали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон и сам Столтенберг.



«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент», — заявил генсек Североатлантического альянса. Он пообещал, что НАТО, в свою очередь, создаст пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.

