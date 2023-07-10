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    Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

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    Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает 10 июля ТАСС со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

    Как сообщает агентство, Столтенберг заявил о согласии Турции на вступление Швеции в НАТО после трехсторонних переговоров, в которых участвовали глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон и сам Столтенберг.

    «Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент», — заявил генсек Североатлантического альянса. Он пообещал, что НАТО, в свою очередь, создаст пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.

    Напомним, ранее Эрдоган напрямую связал шансы Швеции на вступление в НАТО с перспективами Турции в Евросоюзе. Перед саммитом лидеров НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, он сказал: «Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — заявил турецкий президент. Подробнее об этом читайте в большом материале «Фонтанки».

    Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии, сообщает вечером 10 июля ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.

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    ТурцияНАТОШвеция
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