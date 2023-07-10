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    Швеция — в НАТО, Турция — в ЕС, «Азов»* — на Украине. Эрдоган ворвался в новости и не перестает удивлять

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    17 комментариев
    Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA / TASS
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    Перед саммитом лидеров НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, в СМИ хлынул турецкий поток новостей. Последняя на этот час — из заявления Реджепа Эрдогана о вступлении Швеции в Североатлантический альянс: «Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — процитировали РИА Новости президента Турции.

    От встречи с Зеленским до зерновой сделки

    Реджеп Эрдоган отправился сегодня, 10 июля, на саммит НАТО с «сигналами» о впечатляющей поддержке Украины. Ее демонстрация началась еще 8 июля, когда в Турцию прибыл Владимир Зеленский. Переговоры между двумя президентами длились 2,5 часа, а по ее результатам стало известно, что Турция пополнила список стран, которые поддерживают вступление Украины в Северо-атлантический альянс. «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», – заявил турецкий лидер.

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    Кроме того, на совместной конференции двух президентов Реджеп Эрдоган рассказал, что ждет теперь президента РФ Владимира Путина и надеется договориться с ним о продлении зерновой сделки после 17 июля на три месяца, а в перспективе хочет «продлить механизм на два года», — цитировало Эрдогана РИА Новости.

    При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление сообщил, что «разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, но пока новой информации не появилось». Об этом сообщила «Российская газета». А про предложенное Эрдоганом продление срока действия зерновой сделки не на два, а на три месяца, Песков сказал, что «пока есть ситуация де-факто и она хорошо известна».

    Прямое нарушение договоренностей

    Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео встречи с боевиками нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) в турецком аэропорту, откуда они и отправились в Украину.

    (Напомним, в сентябре 2022 года состоялся обмен военнопленными: 216 защитников «Азовстали» обменяли на 50 российских военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука. Владимир Зеленский тогда сообщал, что командиры «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента»).

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение пленных боевиков прямым нарушением договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны. Он связал это с провалами украинского контрнаступления и давлением, которое оказывалось на Турцию в процессе подготовки к саммиту НАТО.

    К понедельнику, 10 июля, появилась новость о том, что в Киевской области началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Ее озвучил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает «Коммерсантъ».

    Швеция в НАТО = Турция в ЕС

    Чуть позже последовало новое громкое заявления от Эрдогана из турецкого аэропорта перед его вылетом в Вильнюс: в обмен на членство Швеции в НАТО, Турция требует членство в ЕС. Турецкий лидер заверил, что это требование он сообщил и президенту США Байдену. Кроме того, он увязал зависимость согласия на вступление Швеции в НАТО от получения истребителей F-16: «Они говорят, что это должен решать Конгресс США. У нас тоже есть парламент. Процесс вступления Швеции в НАТО требует его согласия».

    Канцлер Германии Олаф Шольц уже прокомментировал заявления Эрдогана. Как сообщает ТАСС, он считает, что не следует увязывать вопрос одобрения заявки Стокгольма в НАТО с евроинтеграцией Турции: «Евроинтеграция Турции не связана с этим, и, на мой взгляд, не нужно понимать это как взаимосвязанную тему».

    В программе саммита, как сообщает турецкая газета Sabah, Реджеп Эрдоган планирует стать ньсмейкером №1. У него запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Возможно, состоится встреча и с Джо Байденом.

    *Признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

    Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA / TASS

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    Комментарии 17

    Sobaka10 Июл 2023 в 18:10
    а пу в жо
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