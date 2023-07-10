Работы добавят пробок на Выборгской набережной, Коломяжском, Стачек, Приморском

Дорожный ремонт, работы на коммуникациях и установка светофора с 11–12 июля потеснят водителей в шести районах Петербурга. В том числе автомобилистов ждут новые перекрытия в районе проспекта Стачек и Приморского проспекта.
Выборгский район
С 11 по 14 июля ограничат проезд у
Кировский район
Дорожный ремонт на проспекте Стачек, который идет с 19 июня и в общей сложности продлится до конца августа, добавит несколько новых ограничений:
- с 08:00 11 июля до 08:00 13 июля закроют движение по Тракторному переулку, Кировской площади, улице Швецова и Тихомировской улице у проспекта Стачек;
- с 08:00 12 июля до 08:00 13 июля будет ограничено движение на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по Трефолева.
Красносельский район
В Горелове водителей потеснят для прокладки газопровода. С 11 по 13 июля будет ограничен проезд у
Невский район
С 11 по 18 июля ограничат движение по улице Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко. На участке улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко отремонтируют дорожное покрытие.
Ремонт дороги ограничит движение и в районе улицы Коллонтай. На один день, 11 июля, перекроют проезд:
- по улице Джона Рида у улицы Коллонтай;
- по Клочкову переулку у улицы Коллонтай.
Петроградский район
Работы по прокладке газопровода, которые ведутся с мая на набережных Малой Невки и Крестовки, с 12 по 13 июля ограничат движение транспорта по участку набережной Крестовки от проспекта Динамо до
Приморский район
С 11 по 19 июля будет ограничено движение на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова. Там установят светофор.
Продолжается ремонт дорожного покрытия на Приморском проспекте. С 08:00 12 июля до 08:00 15 июля закроют съезд с улицы Академика Крылова на Приморский проспект.