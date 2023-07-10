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    Работы добавят пробок на Выборгской набережной, Коломяжском, Стачек, Приморском

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    Дорожный ремонт, работы на коммуникациях и установка светофора с 11–12 июля потеснят водителей в шести районах Петербурга. В том числе автомобилистов ждут новые перекрытия в районе проспекта Стачек и Приморского проспекта.

    Выборгский район

    С 11 по 14 июля ограничат проезд у дома 25 по Выборгской набережной от Малого Сампсониевского проспекта до улицы Фокина, сообщает 10 июля пресс-служба государственной административной инспекции Петербурга. Там будут реконструировать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    Дорожный ремонт на проспекте Стачек, который идет с 19 июня и в общей сложности продлится до конца августа, добавит несколько новых ограничений:

    • с 08:00 11 июля до 08:00 13 июля закроют движение по Тракторному переулку, Кировской площади, улице Швецова и Тихомировской улице у проспекта Стачек;
    • с 08:00 12 июля до 08:00 13 июля будет ограничено движение на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по Трефолева.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красносельский район

    В Горелове водителей потеснят для прокладки газопровода. С 11 по 13 июля будет ограничен проезд у дома 3 по Рабочей улице на территории Старо-Паново.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 11 по 18 июля ограничат движение по улице Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко. На участке улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко отремонтируют дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Ремонт дороги ограничит движение и в районе улицы Коллонтай. На один день, 11 июля, перекроют проезд:

    • по улице Джона Рида у улицы Коллонтай;
    • по Клочкову переулку у улицы Коллонтай.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    Работы по прокладке газопровода, которые ведутся с мая на набережных Малой Невки и Крестовки, с 12 по 13 июля ограничат движение транспорта по участку набережной Крестовки от проспекта Динамо до 2-й Березовой аллеи.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    С 11 по 19 июля будет ограничено движение на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова. Там установят светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Продолжается ремонт дорожного покрытия на Приморском проспекте. С 08:00 12 июля до 08:00 15 июля закроют съезд с улицы Академика Крылова на Приморский проспект.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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