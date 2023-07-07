Байкер в Подмосковье влетел в маршрутку так, что погиб сам и погубил пассажирку

Прокуратура Московской области
Страшное ДТП с участием мотоцикла и маршрутки расследуют правоохранители в Подмосковье. Момент столкновения, унесшего две жизни, попал в объектив камеры видеонаблюдения.
По предварительным данным, около 20:40 6 июля водитель автобуса, следуя по улице Зелинского в Воскресенске, при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту, сообщает 7 июля пресс-служба прокуратуры Московской области. На записи видно, как байкер на скорости впечатался в бок маршрутки.
В результате аварии мотоциклист и пассажирка автобуса погибли на месте до приезда «скорой». По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителя маршрутки задержали, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.