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    Эпидемиологи в Петербурге раскрыли статистику заболеваемости менингококком

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    Генерализованная менингококковая инфекция за последние полгода поразила 17 петербуржцев. Из них — трое детей до 17 лет. Один человек умер. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

    Из 17 же случаев зарегистрированной менингококковой инфекции за весь 2022 год она была выявлена у 9 детей в возрасте до 17 лет. Один человек умер.

    Несмотря на сообщения эпидемиологов о том, что в пандемию новой коронавирусной инфекции все другие микробы попрятались, в 2021 году менингококковая инфекция все же поразила 10 детей, двое из них умерли.

    В Роспотребнадзоре сообщают, что все случаи заболевания были единичными, не связанными между собой.

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