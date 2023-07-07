Эпидемиологи в Петербурге раскрыли статистику заболеваемости менингококком

Генерализованная менингококковая инфекция за последние полгода поразила 17 петербуржцев. Из них — трое детей до 17 лет. Один человек умер. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.



Из 17 же случаев зарегистрированной менингококковой инфекции за весь 2022 год она была выявлена у 9 детей в возрасте до 17 лет. Один человек умер.

Несмотря на сообщения эпидемиологов о том, что в пандемию новой коронавирусной инфекции все другие микробы попрятались, в 2021 году менингококковая инфекция все же поразила 10 детей, двое из них умерли.