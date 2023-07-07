Дорожный ремонт перекроет Большую Пороховскую, ограничит Стачек и другие улицы

Работы на коммуникациях и ремонт дорог с 7–8 июля добавят ограничений и перекрытий движения в шести районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Калининский район
Для прокладки газопровода 8 и 9 июля будет ограничено движение по Кондратьевскому проспекту от проспекта Металлистов до улицы Васенко. Дорогу там сузят до одной полосы в направлении к улице Васенко.
Кировский район
С 8 по 21 июля ограничат проезд по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до путепровода над улицей Морской Пехоты. Там отремонтируют дорожное покрытие.
Красногвардейский район
Новый этап ремонта дороги начинается и на Большой Пороховской улице. С 8 по 9 июля закроют проезд по ней на участке от проспекта Энергетиков к Среднеохтинскому проспекту.
Красносельс
кий район
В посёлке Александровская с 7 по 13 июля ограничено движение по Пионерскому переулку возле домов 8–10. Водителей потеснят для строительства водопровода.
Невский район
На один день, 7 июля, закрыто движение транспорта по улице Джона Рида возле улицы Коллонтай. Там начался очередной этап дорожного ремонта.
Новый этап работ по прокладке водопровода с 22:00 7 июля до 8:00 10 июля перекроет проезд по улице Тельмана возле проспекта Большевиков. Будет закрыт въезд-выезд на Большевиков со стороны домов 36–38.
Из-за работ по прокладке теплосети с 22:00 7 июля до 5:00 10 июля ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны возле дома 92.
Пушкинский район
В Пушкине ограничений добавят работы по прокладке газопровода. С 8 по 9 июля там перекроют движение по улице Чистякова от улицы Глинки до Железнодорожной улицы. Работы будут вести напротив дома 7 по улице Чистякова.