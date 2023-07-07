Дорожный ремонт перекроет Большую Пороховскую, ограничит Стачек и другие улицы

Работы на коммуникациях и ремонт дорог с 7–8 июля добавят ограничений и перекрытий движения в шести районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Калининский район

Для прокладки газопровода 8 и 9 июля будет ограничено движение по Кондратьевскому проспекту от проспекта Металлистов до улицы Васенко. Дорогу там сузят до одной полосы в направлении к улице Васенко.